Ertuğrul Ersoy: Hesap kese kese geliyoruz

Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış Türk futbolunun 5. Büyüğü Bursaspor, Süper Lig yolunda ilerliyor. Evinde Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Timsahlar'da kaptan Ertuğrul Ersoy, Antalyaspor deplasmanında da galibiyet sözü verdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış Türk futbolunun 5. Büyüğü Bursaspor, Süper Lig yolunda ilerliyor. Evinde Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Timsahlar'da kaptan Ertuğrul Ersoy, Antalyaspor deplasmanında da galibiyet sözü verdi. 'Yeniden Doğuş' parolasıyla ligleri adım adım çıktıklarını vurgulayan 29 yaşındaki tecrübeli stoper, "Bursaspor Enes Çelik'in önderliğinde 'Yeniden Doğuş' parolasıyla yola çıktı. Bu noktada kazana kazana, lig atlaya atlaya, aynı zamanda da hesap kese kese geliyoruz. Yolumuz uzun. Bu hafta Antalya'ya gideceğiz. O maç, bu maçtan daha zor olacak. İnşallah 3 puanla dönüp milli araya lider olarak girmek istiyoruz" diye konuştu.