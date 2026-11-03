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Kayseri resitali

Sarı-kırmızılılar, Muğlaspor'u 6 golle yenip şov yaptı. Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Kayserispor, sahasında konuk ettiği Muğla'yı Camara, Moreno (2), Oğuzhan (k.k.), Seferi ve Hasani'nin golleriyle yenip 3 puanı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Kayseri resitali

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor, taraftarı önünde Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada Taulant Seferi'nin pasında Mamadi Camara'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken golün avantajıyla rakip yarı sahada baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Görkem Sağlam'ın asistinde Daniel Moreno ile farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra, 41'de bir kez daha sahne alan Daniel Moreno, durumu 3-0'a getirerek takımını soyunma odasına rahat bir skorla taşıdı.

30 PUANLA İKİNCİ SIRADA

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elden bırakmayan Kayserispor, 62. dakikada Oğuzhan Matur'un kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yaptı. Farkın açılmasına rağmen hücum temposunu düşürmeyen Kayserispor'da Mamadi Camara asistleriyle yıldızlaştı; Gineli oyuncunun paslarında 78. dakikada Taulant Seferi, 88. dakikada ise Florent Hasani topu ağlara yolladı: 6-0. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Kayserispor 30 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini perçinlerken, Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

GERİN: MUTLUYUZ

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çocuklarımın ayaklarına sağlık. İş goller gelince kolay gibi gözüküyor ama böyle bir takıma 6 tane gol atmak, oyunu komple kontrolde tutmak kolay değil. Futbolda düne bakmak yok, sürekli geliştirip, devam etmek lazım. Çok büyük bir yarışın içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu yarışı da sonuna kadar ettireceğiz" diye konuştu.

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