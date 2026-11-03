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Anasayfa TFF 1.Lig Kayseri, Kartal’a 8 milyon borçlu

Kayseri, Kartal’a 8 milyon borçlu

Kayserispor, eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz’a 7 milyon 940 bin 511 TL borçlu çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Kayseri, Kartal’a 8 milyon borçlu

Kayserispor, eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'a 7 milyon 940 bin 511 TL borçlu çıktı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), eski futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın toplam 10 milyon 361 bin 802 TL 50 kuruş tutarındaki talebinin 2 milyon 421 bin 291 lira 50 kuruşluk kısmının reddine, 7 milyon 940 bin 511 TL'lik kısmının ise kabulüne karar verilmiştir" denildi.

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