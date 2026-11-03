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Anasayfa TFF 1.Lig Bodrum FK’da 3 maçlık seri bitti

Bodrum FK’da 3 maçlık seri bitti

Trendyol 1’inci Lig’de evinde Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü’nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Bodrum FK’da 3 maçlık seri bitti

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde art arda Sarıyer (D), Bandırmaspor ve Antalyaspor (D) maçlarını kazanıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor engelini aşamadı ve play-off hattına girme şansını kaçırdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Hatalarımızı gördük, dertlerimizi çıkardık. Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeciğiz" dedi.

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