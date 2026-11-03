Bodrum FK’da 3 maçlık seri bitti

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde art arda Sarıyer (D), Bandırmaspor ve Antalyaspor (D) maçlarını kazanıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor engelini aşamadı ve play-off hattına girme şansını kaçırdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Hatalarımızı gördük, dertlerimizi çıkardık. Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeciğiz" dedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.