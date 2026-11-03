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Anasayfa TFF 1.Lig Antalyaspor’da Arslan istifa etti

Antalyaspor’da Arslan istifa etti

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Antalyaspor’da istifa krizi yaşandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Antalyaspor’da Arslan istifa etti
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Antalyaspor'da istifa krizi yaşandı. Maddi ve sportif olarak zor bir dönemden geçen kırmızı-beyazılların Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Arslan, görevinden istifa etti. Arslan'ın istifasını noter aracılığıyla kulübe gönderdiği ifade edildi. Antalyaspor'da bu sezon daha önce de Hakan Kayaarası görevinden istifa etmişti.
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