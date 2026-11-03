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Anasayfa TFF 1.Lig Adım adım Süper Lig'e

Adım adım Süper Lig'e

Bursaspor, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaşıyor. Ligde topladığı 31 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlılarda Nijeryalı forvet Kelechi İheanacho, oynadığı 13 maçta toplam 16 gol attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Adım adım Süper Lig'e

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor. Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, hem mali hem de sportif yapılanmaya giderek tekrar üst liglere tırmanmayı başardı. Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu ligin favorileri arasında gösterilen Bursa temsilcisi, 13 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kariyerinde Manchester City, Sevilla ve Leicester City formaları giyen Kelechi İheanacho, Bursaspor dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Bursaspor formasıyla şu ana kadar çıktığı 13 maçta 16 gol ve 3 asistle dikkat çekici bir performans sergileyen Nijeryalı golcü bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamadı. Maç içinde rakiplerinin sıkı markajı altında kalan İheanacho, gol sevinci yaşayamasa da ligde gol krallığında açık ara lider durumda bulunuyor.

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