Kayserispor-Muğlaspor canlı anlatım

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın programında yer alan Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor mücadelesi, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve maç sırasında yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor maçına dair tüm bilgiler ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.

🟡🔴 Maç Günü! 🏆 Trendyol 1. Lig 🗓️ 13. Hafta 🆚 Muğlaspor 🕗 20.00 🏟️ #ŞehrinKalbi'nde 📌 @meysu_turkiye https://t.co/FVL3bys7Iy & mdash; Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK) November 1, 2026

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

⚽️MAÇ GÜNÜ 🏆Trendyol 1. Lig 13. Hafta 🆚Metro Holding Kayserispor 🗓02.11.26 | Pazartesi ⌚20.00 📺Beinsports/TRTspor 🏟Kayseri Kadir Has Stadyumu #KSvMS https://t.co/fLApoGZK4f — Muğlaspor Kulübü (@muglasporklb) November 1, 2026

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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