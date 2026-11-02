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Anasayfa TFF 1.Lig Metro Holding Kayserispor evinde gol oldu yağdı!

Metro Holding Kayserispor evinde gol oldu yağdı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor, evinde Muğlaspor'u 6-0 maülup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 22:46
Metro Holding Kayserispor evinde gol oldu yağdı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 78 Mert Göçkan), Sinan Kurt (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Camara, Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan)

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 85 Ahmen Engin), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Celhaka, Diarra, Avramovski (Dk. 68 Camaj) Ertuğrul Furat (Dk. 14 Osundina, Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko (Dk. 46 Yasin Uzunoğu)

Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve Dk. 41 Moreno, Dk. 62 Oğuzhan Matur (kendi kalesine), Dk. 76 Seferi, Dk. 88 Hasani (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 70 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

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