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Anasayfa TFF 1.Lig Boluspor nihayet

Boluspor nihayet

Bolu, Sivas’ı 2-1 yenerek 1. Lig’de sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren goller Mustafa ve Muhammet’ten geldi. Yiğido’nun tek golünü ise Yusuf attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Boluspor nihayet

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Konuk ekip Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, henüz 3. dakikada Alptekin Çaylı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi. Bu sonuçla Boluspor, 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Boluspor'a mağlup olan Sivasspor, ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

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