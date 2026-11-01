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Bursaspor şov

Bursaspor kendi sahasında Bandırmaspor'u üstün bir oyunun ardından 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Yeşil-beyazlıların gollerini Halil, Baker (2) attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 06:50
Bursaspor şov
Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 13. hafta maçında evinde Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 7. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. 12. dakikada Lewis Baker farkı ikiye çıkarırken, İngiliz oyuncu 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin iki takımının 3. golünü kaydeti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
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