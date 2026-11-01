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Anasayfa TFF 1.Lig Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı!

Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 22:44
Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçtan taraflar 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Eminevim Ümraniyespor'un golünü 6. dakikada Berat Yılmaz kaydederken Bodrum FK'nin golünü 28. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 18 puana çıkarken Eminevim Ümraniyespor 14 puana yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Eminevim Ümraniyespor ise sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırlayacak.

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