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Anasayfa TFF 1.Lig Van Spor FK 3 puanı tek golle aldı!

Van Spor FK 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Van Spor FK konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 15:46
Van Spor FK 3 puanı tek golle aldı!

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Akhisar'da konuk ettiği Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Vanspor FK'nın sol taraftan geliştirdiği atakta Faruk Can'ın pasına ceza sahası içinde hareketlenen İlkan'ın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

35. dakikada Vanspor FK'nın orta sahadan başlattığı atakta topla hızla ilerleyen İlkan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Oliveria'nın plase vuruşunda Sehic topu kornere çeldi.

87. dakikada Sarıyer'in geliştirdiği atakta Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eze'nin şutu savunma oyuncularına çarparak taca çıktı.

88. dakikada orta sahada topla buluşan Ozan Can topu hızla rakip yarı alana taşıyarak sağ çaprazdaki Alhaft'a pasını verdi. Topu soluna çeken Alhaft'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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