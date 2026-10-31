CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Sylla attı Manisa FK döndü!

Sylla attı Manisa FK döndü!

Trendyol 1. Lig’in 13. hafta maçında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 21:56
Sylla attı Manisa FK döndü!

1'inci Lig'in 13'üncü hafta maçında Manisa FK, evinde Batman Petrol Spor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 16'ncı dakikada Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 35 ve 63'üncü dakikalarda Sylla'nın golleriyle zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Manisa FK, 13 puana ulaştı. Batman Petrol Spor ise 23 puanda kaldı.

1'inci dakikada savunmada Doria'nın hatalı pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Osman Kahraman, ceza sahasına ara pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Sylla, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'ı geçen topa savunmada Metehan son anda müdahale ederek gole izin vermedi. Manisa FK, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

16'ncı dakikada kanattan gelişen atakta Polat'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına yaptığı ortayı ön direkte Atakan karşıladı. Savunmadan dönen topla ceza sahasının sağ tarafında buluşan Pedrinho, sağ çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada hızlı gelişen atakta Benny'nin pasıyla ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Gökhan, pasını ceza sahasının sağ tarafına gönderdi. Topla buluşan Biron, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Vedat'ı geçen topu savunma, kale çizgisinin hemen önünde kornere gönderdi.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Atakan'ın pasıyla topla buluşan Osman Kahraman, sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahasının önünde Sylla'nın dokunuşunda top direkten döndü. Dönen topla kale sahasında yeniden buluşan Sylla, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

51'inci dakikada Ömürcan'ın sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Polat, çizgiye yakın bir noktadan topu içeri çevirdi. Kale sahasının önünde müsait pozisyonda topla buluşan Biron, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada uzun pasında topla buluşan Benrahou, topuk pasıyla Andziani'yi gördü. Sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'dan seken top direkten geri geldi. Topu takip eden Sylla, kale sahasında kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri!
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı için açık mesaj: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 21:34
Guendouzi: Çok zor durumdayız! Guendouzi: Çok zor durumdayız! 21:27
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! 20:57
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na tepki! Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na tepki! 20:20
Man. City'ye Brighton şoku! Man. City'ye Brighton şoku! 20:11
Kadıköy'de 29 Ekim koreografisi! Kadıköy'de 29 Ekim koreografisi! 19:06
Daha Eski
Trabzonspor deplasmanda kazandı Trabzonspor deplasmanda kazandı 19:02
Greenwood neden kadroya alınmadı? Kuyt açıkladı Greenwood neden kadroya alınmadı? Kuyt açıkladı 18:23
Pendik tek attı 3 aldı Pendik tek attı 3 aldı 18:13
Bursaspor ilk yarıda fişi çekti Bursaspor ilk yarıda fişi çekti 18:06
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! F.Bahçe'ye Greenwood şoku! 18:04
F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! 17:01