Sylla attı Manisa FK döndü!

1'inci Lig'in 13'üncü hafta maçında Manisa FK, evinde Batman Petrol Spor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 16'ncı dakikada Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 35 ve 63'üncü dakikalarda Sylla'nın golleriyle zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Manisa FK, 13 puana ulaştı. Batman Petrol Spor ise 23 puanda kaldı.

1'inci dakikada savunmada Doria'nın hatalı pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Osman Kahraman, ceza sahasına ara pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Sylla, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'ı geçen topa savunmada Metehan son anda müdahale ederek gole izin vermedi. Manisa FK, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

16'ncı dakikada kanattan gelişen atakta Polat'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına yaptığı ortayı ön direkte Atakan karşıladı. Savunmadan dönen topla ceza sahasının sağ tarafında buluşan Pedrinho, sağ çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada hızlı gelişen atakta Benny'nin pasıyla ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Gökhan, pasını ceza sahasının sağ tarafına gönderdi. Topla buluşan Biron, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Vedat'ı geçen topu savunma, kale çizgisinin hemen önünde kornere gönderdi.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Atakan'ın pasıyla topla buluşan Osman Kahraman, sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahasının önünde Sylla'nın dokunuşunda top direkten döndü. Dönen topla kale sahasında yeniden buluşan Sylla, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

51'inci dakikada Ömürcan'ın sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Polat, çizgiye yakın bir noktadan topu içeri çevirdi. Kale sahasının önünde müsait pozisyonda topla buluşan Biron, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada uzun pasında topla buluşan Benrahou, topuk pasıyla Andziani'yi gördü. Sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'dan seken top direkten geri geldi. Topu takip eden Sylla, kale sahasında kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.