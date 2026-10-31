Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Orfa Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul temsilcilerinin karşılaşmasında ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken konuk takım deplasmanda 3 puan arayacak. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ORFA YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. İstanbul'da oynanacak mücadeleye Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ORFA YAPI PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Orfa Yapı Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması beIN SPORTS 2 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi bu iki kanaldan takip edebilecek.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ORFA YAPI PENDİKSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor maçı beIN SPORTS 2 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı izlenebilecek. beIN SPORTS 2 şifreli yayın yapan kanallar arasında yer alırken tabii Spor 6 için geçerli erişim seçenekleri platform üzerinden kontrol edilebilecek.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK VE ORFA YAPI PENDİKSPOR'UN SON DURUMU

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 karşılaşmada 16 puan topladı. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Orfa Yapı Pendikspor ise 12 maç sonunda elde ettiği 11 puanı artırmak ve deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Her iki takım açısından da mücadele, ligdeki konumlarını iyileştirmek adına önem taşıyor.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ORFA YAPI PENDİKSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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