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Anasayfa TFF 1.Lig Manisa FK - Batman Petrolspor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Manisa FK - Batman Petrolspor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Manisa FK ile Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Manisa temsilcisi kötü gidişatı sonlandırmayı, konuk ekip ise üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Manisa FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 10:32
Manisa FK - Batman Petrolspor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Manisa FK - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlıyor. Lig sıralaması açısından önem taşıyan mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın programı gündeme geldi. Peki, Manisa FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

MANİSA FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MANİSA FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Batman Petrolspor mücadelesi TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek. Mücadele aynı zamanda beIN SPORTS 2 yayın programında yer alıyor.

MANİSA FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşmaya Manisa 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

MANİSA FK VE BATMAN PETROLSPOR'UN SON DURUMU

Manisa FK, 12. haftada Mardin 1969 Spor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Batman Petrolspor ise sahasında Esenler Erokspor'u 3-2 yenerek haftayı üç puanla tamamladı.

Manisa temsilcisi kendi sahasında kötü gidişata son vermeye çalışırken Batman Petrolspor, deplasmandan alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MANİSA FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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