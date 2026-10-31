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Anasayfa TFF 1.Lig Bursaspor ilk yarıda fişi çekti

Bursaspor ilk yarıda fişi çekti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursapor, evinde Bandırmaspor'u Lewis Baker (2) ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 18:06
Bursaspor ilk yarıda fişi çekti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı 40 bin yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Bursaspor, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı

Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru), Baker (Dk. 88 Emir Kaan Gültekin), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Akdoğan), Iheanacho

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Enes Aydın, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Lico, Kehinde (Dk. 60 Badji), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Recep Yalın Dilek)

Goller: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 2 Kehinde, Dk. 39 Lima (Bandırmaspor), Dk. 41 Baker (Bursaspor)

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