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Anasayfa TFF 1.Lig Bursaspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'u konuk ediyor. Peki, Bursaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 11:08
Bursaspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı Bursaspor ile Bandırmaspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek isterken konuk ekip ise zorlu deplasmandan puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Bursaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak, canlı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler iki kanalın yayınları üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor-Bandırmaspor maçı şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, TRT Spor'un yanı sıra beIN SPORTS HABER'in canlı yayın programında da yer alıyor.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Bursaspor, son üç lig karşılaşmasında Muğlaspor'u 3-0, Pendikspor'u 2-0 ve Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

Bandırmaspor ise son iki lig maçında Bodrum FK ve Iğdır FK'ye 2-1'lik skorlarla yenildi. Bordo-beyazlı ekip, Bursa deplasmanında bu sonuçların ardından yeniden galibiyet arayacak.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcı hakemler Azad İlhan ve Batuhan Bıyıklı, dördüncü hakem ise Hakan Ülker olacak.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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