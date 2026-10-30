Muğlaspor’da hedef ilk 10 sıra

Ege temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de şu anda 7. Basamakta bulunuyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Ege temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de şu anda 7. Basamakta bulunuyor. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak "Haddimiz bilerek oynuyoruz. Kadromuz diğer takımlar kadar pahalı değil. Genç oyuncuları geliştirerek doğru bir futbol sergilemeye çalışıyoruz. Süper Lig'e çıkmayı tabii ki isteriz ama bunun için henüz zaman var. Öncelikli hedefimiz ilk 10 takım arasında olmak. Sonrasında play-off'a kalmaya çalışacağız" dedi.