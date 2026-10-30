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Anasayfa TFF 1.Lig Gol düellosunda kazanan Esenler Erokspor

Gol düellosunda kazanan Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 22:06
Gol düellosunda kazanan Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Janvier'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top uzak direkten oyun alanına döndü.

15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana, topu yerden içeriye çevirdi. Kaleciyi geçen topa kale sahası içi sağ çaprazında dokunan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada Recep'in pasıyla savunma arkasına sarkan Enes, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmada Duhan, ayak koyarak topun kaleye gitmesini önledi.

45+2. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Mehmet, gole izin vermedi.

51. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Faye, ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Mehmet'in üzerinden geçen top ağlarla buluştu. 1-1

53. dakikada Janvier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Kaleciyi geçen topa kale sahası içi sol çaprazında dokunan Kubilay, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

64. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Janvier, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Arka direkte Faye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale sahası içi sol çaprazında dönen topu önünde bulan Bahadır, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

78. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erkam, ortasını yaptı. Ön direkte iyi yükselen İshak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Hayrullah Bilazer dk. 46), Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Janvier (Tugay Kaçar dk. 86), Mikail Okyar, Faye, Recep Niyaz (Ferhat Yazgan dk. 78), Yusuf Erdoğan (Zeqiri dk. 86), Kubilay Kanatsızkuş (Burak Çoban dk. 68)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samudio, Erkan Kaş, Yusuf Arda Özyurt, Gueye

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Duhan Aksu (Abdullah Çelik dk. 46), İshak Karaoğul, Erkam Develi, Roshi (Raice dk. 57), Jefferson (Halil Can Ayan dk. 73), Fofana, Diouf (Nabian dk. 37, Ezeh dk. 73)

Yedekler: Emre Satılmış, Ömer Faruk Demirel, Oğuzhan Ayaydın, Enes Yılmaz, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Faye (dk. 51), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53), Bahadır Öztürk (dk. 64) (Esenler Erokspor), Diouf (dk. 15), İshak Karaoğul (dk. 78) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Yusuf Erdoğan, Claro, Janvier, Bahadır Öztürk (Esenler Erokspor), Wellington, Ezeh, Raice (Ankara Keçiörengücü)

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