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Anasayfa TFF 1.Lig Bursaspor 'süper' olacak

Bursaspor 'süper' olacak

Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor sezon başında renklerine bağladığı Kelechi Iheanacho'nun golleriyle bu arzusuna kavuşmayı planlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Bursaspor 'süper' olacak

Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor sezon başında renklerine bağladığı Kelechi Iheanacho'nun golleriyle bu arzusuna kavuşmayı planlıyor. Nijeryalı forvet, Trendyol 1. Lig'de 12 haftada 16 defa fileleri havalandırdı. Durmaya da niyeti yok. 30 yaşındaki golcü "Bursaspor taraftarını çok seviyorum. İçeride veya deplasmanda bizi harika şekilde destekliyorlar. Camianın hedefi belli. Süper Lig'de olmak. Ben de bu amaç doğrultusunda işimi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

Kelechi Iheanacho şunları söyledi: "Transfer görüşmelerimi menajerim yürüttü. İlk görüşmenin ardından bana Bursa'da çok mutlu olacağımı söyledi. Ben de tamam, burası gidilecek bir yer dedi. Sonunda buradayız. Bursaspor'da çok mutluyum. Her anın tadını çıkartıyorum. Bursa'ya geldiğim ilk günden bu yana yoğun bir ilgi var. Bu beni mutlu ediyor. Ben de attığım gollerle bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Burada harika bir aile ortamı var."

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