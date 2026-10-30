Bodrum FK'da hedef 4’te 4

Sezona kötü başlayan Bodrum FK son haftalarda toparlandı. Sarıyer, Bandırmaspor ve Antalyaspor'u deviren Ege temsilcisi şimdi gözünü Boluspor mücadelesine çevirdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Sezona kötü başlayan Bodrum FK son haftalarda toparlandı. Sarıyer, Bandırmaspor ve Antalyaspor'u deviren Ege temsilcisi şimdi gözünü Boluspor mücadelesine çevirdi. Takımın gol silahlarından Vincent Aboubakar "Bodrum harika bir yer. Burada futbol oynamak çok özel. İyi bir takımımız var. Geçen sezon playoff'tan çıkamadık ama bu yıl daha iyisini başarabiliriz. Boluspor'u yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.