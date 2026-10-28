Süper Bursa

Süper Lig'de 2009- 10'da kazandığı şampiyonlukla 5. Büyük olan Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor. Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, hem mali hem de sportif yapılanmaya giderek tekrar üst liglere tırmanmayı başardı. Bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen ve hedefini Süper Lig olarak belirlayan Timsahlar, 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 28 puanla lider durumda bulunan yeşil- beyazlılar, Süper Lig'e tekrar yükselmek için geri sayıma geçti. Bursaspor'un Süper Lig hedefi yolunda en önemli kozu; 30 yaşındaki Nijeryalı yıldız golcüsü Kelechi İheanacho oldu. Ligdeki maçların tamamında ağları sarsan İheanacho, attığı 16 golle de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Bursa ekibi, bu sezon iç saha karşılaşmalarında da yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor. Cumartesi günü Bandırmaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, ateşli seyircisinin önünde rakibini yenerek Trendyol Süper Lig yolunda ilerlemek istiyor.

DEPLASMANDA GERİDEN GELDİ

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de aldığı 9 galibiyetin 4'ünde deplasmanda geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kayserispor, Manisa FK ve Batman Petrol maçlarında 2-1, Keçiörengücü maçında ise 4-2 galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

ENES BAŞKANIM SAĞOLSUN

Bursaspor'un Sivasspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki stoperi Emirhan Başyiğit, takımda aile ortamı olduğunu vurguladı. Başyiğit, "Sağ olsun Enes Başkanım hep yanımda oldu. Geldim geleli en çok dikkatimi çeken; Bursaspor'daki aile ortamı. Geldiğim gün o ailenin bir parçası olduğumu hissettim. Süper Lig'e çıkacağımıza eminim" diye konuştu.