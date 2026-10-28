Sivasspor’da İsmet Taşdemir gitti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Taşdemir'in herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde Sivasspor ile vedalaştığı bildirildi. Yiğidolar, tecrübeli hocaya kariyerinde başarılar diledi.