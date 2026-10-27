Mardinspor'a tek devre yetti

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadele Mradin 1969 Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma öncesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için saygı duruşunda bulunuldu. Mardin temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 18'de Uğur Adem Gezer ile 44'te Kayode kaydetti. Mnisa FK'nın tek sayısı ise 26'da penaltıdan Anziani'den geldi.

MANİSA 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son on karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. İzmir temsilcisi 10 puanla 17. sırada yer aldı. Mardin 1969 Spor ise puanını 21 yaparak 5. sıraya yükseldi.