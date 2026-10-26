Puanları paylaştılar

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 12 Bingölspor, Ankara’da konuk ettiği Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmasında Kırklarelispor, 12 Bingölspor'a konuk oldu. Ankara'da oynanan zorlu mücadele başladığı gibi 0-0 berabere neticelendi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Ev sahibi ekip, 83. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalan Kırklarelispor karşısında 90 dakika sonunda aradığı golü bulamadı. Bu sonuçla ligdeki 4. beraberliğini alan Bingöl temsilcisi, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 10'a yükseltti. Kırklarelispor ise 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet ile puanını 5'e yükseltti.