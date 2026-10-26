Kayseri'ye 90+6 darbesi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Kayserispor, deplasmanda 10 kişi kalan Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi 28'de Clarke-Harris'in penaltısıyla öne geçti. 55'te Taha Emre İnce kırmızı kart görürken, Kayserispor 58'de Benhur Keser ve 90+1'de Moreno ile üstünlüğü yakaladı. Pes etmeyen Pendikspor, 90+6'da Muhammed Kiprit'in penaltısıyla 1 puanı kurtardı. Lider Kayseri 27 puana, Pendik 11 puana yükseldi.