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Bursa zirvede

Yeşil-beyazlılar, Keçiörengücü’nü deplasmanda 4 golle yıktı. Boutrah, Baker, Iheanacho ve Lincoln ile coşan Timsah, puanını 28’e yükseltip liderliğe çıktı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Bursa zirvede

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada Rossi'nin çevirdiği topta Emirhan'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Bu gole reaksiyonu gecikmeyen Timsah, 15'te Boutrah ile eşitliği yakaladı: 1-1. Baskısını artıran yeşil-beyazlılar, 35'te Baker'ın ceza sahası dışından attığı şık golle öne fırladı. Başkent ekibi 43'te köşe vuruşunda Oğuzcan ile skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

LINCOLN KIZARDI

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bursaspor, 50. dakikada yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho'nun şık çalımı ve vuruşuyla skoru 3-2 yaptı. 66'da kaleciden dönen topu tamamlayan Lincoln Henrique farkı ikiye çıkardı: 2-4. 85'te çift sarıdan kırmızı kart gören Lincoln takımını 10 kişi bıraksa da skor değişmedi. Puanını 28'e çıkarıp liderliğe yükselen yeşil-beyazlılar gelecek hafta sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. 20 puanda kalan Keçiörengücü ise deplasmanda Esenler Erok'a konuk olacak.

IHEANACHO'DAN TARİHİ REKOR

Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Türk futbol tarihine geçen inanılmaz bir performans sergiliyor. Trendyol 1. Lig'de sahaya çıktığı 12 maçın tamamında da fileleri havalandıran tecrübeli forvet, 16 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. Rakip savunmaların durduramadığı yıldız santrfor, Bursaspor'un hücum hattındaki en büyük gücü oldu.

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