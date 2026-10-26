Batman 90+2’de güldü

Batman, Esenler’i son dakikada attığı golle yendi. Yarasalar’a 3 puanı getiren goller Metehan, Pedrinho ve Biron’dan geldi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile TURKA Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Mücadele Batman Poetrolspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Meten Mert, 85. dakikada Pedrinho (P) ve 90+2. dakikada Mickael Biron kaydetti. TURKA Esenler Erokspor'un golleri ise 50. Guelor Kanga ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Batman Petrolspor, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. TURKA Esenler Erokspor ise sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.