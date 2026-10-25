Ümraniye farklı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor ile karşılaştı. 90 dakika boyunca Yiğidolara büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı. Gelecek hafta Ümraniyespor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor ise deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.

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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.