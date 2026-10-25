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Anasayfa TFF 1.Lig Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Pendikspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 09:22
Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın mücadelelerinden birinde Pendikspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde "Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Mücadele, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yapılacak mücadeleye Pendik Belediye Stadı ev sahipliği yapacak.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Kayserispor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR CANLI TAKİP ET

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