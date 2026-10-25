Orfa Yapı Pendikspor ile Metro Holding Kayserispor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Clarke Harris'in penaltı golüyle öne geçen Orfa Yapı Pendikspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ev sahibi ekipte Taha Emre İnce, 55. dakikada ikinci penaltıya neden olan pozisyonun ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Metro Holding Kayserispor, 57. dakikada Benhur Keser'in penaltı golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran konuk ekip, 90+1. dakikada Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti.
Orfa Yapı Pendikspor, 90+4. dakikada VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltıda Muhammed Enes Kiprit'in 90+6'da kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Abdullah Özcan
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo, Abifade (Dk. 80 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 75 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil, Emrah Başsan (Dk. 75 Efehan Pekdemir), Clarke-Harris (Dk. 59 Ahmet Özkaya), Thuram (Dk. 80 Muhammed Kiprit)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Demirci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 65 Camara), Sinan Kurt, Benhur Keser (Dk. 83 Murat Cem Akpınar), Hasani (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam, Seferi, Moreno
Goller: Dk. 28 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Muhammed Kiprit (Penaltıdan) (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 58 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Taha Emir İnce (Orfa Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Moreno (Metro Holding Kayserispor), Dk. 56 Mesut Özdemir, Dk. 76 Thuram, Dk. 90+2 Bekir Karadeniz, Dk. 90+4 Kerem Kalafat (Orfa Yapı Pendikspor)