Muğlaspor gol oldu yağdı

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor'u gole boğdu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeşil-beyazlılar, İstanbul ekibini 5-0 mağlup etti. Ege temsilcisini farka götüren golleri, 8. dakikada Avramovski, 45. dakikada Sissoko, 45+1 ve 59. dakikada İdris ve 48. dakikada Diarra kaydetti.