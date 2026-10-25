Maestro imzaladı

Trendyol 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile anlaşmaya vardı. Bir dönem Göztepe'yi de çalıştıran deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı. Sırp çalıştırıcı 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.