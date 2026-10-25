Iğdır 10 kişiyle güldü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, ligin 12. hafta karşılaşmasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. Iğdır FK, zorlu deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi 49'da Bruno ile öne geçerken, Iğdır FK'nın galibiyet gollerini 66'da Grociata ile 84'te Afena-Gyan kaydetti. Iğdır temsilcisinde Alim Öztürk, 42'de penaltı atışından yararlanamadı. Iğdır FK'da Bacuna, 64. dakikada şiddetli hareketinden ötürü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.