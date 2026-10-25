Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi

İki İstanbul takımının Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük güldü. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Traore ve 60'da penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Fatih Karagümrük 3 maç sonra galip gelirken, Sarıyer ise 4 karşılaşma sonra kaybetti.
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