Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi

İki İstanbul takımının Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük güldü. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Traore ve 60'da penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Fatih Karagümrük 3 maç sonra galip gelirken, Sarıyer ise 4 karşılaşma sonra kaybetti.