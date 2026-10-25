Bodrum FK deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası solundan çizgiye inen Samet Karakoç'un arka direğe ortasında Mevlüt Şimşek'in kafa vuruşu direkten döndü, defans topu uzaklaştırdı.
41. dakikada ceza sahası içinde Ege Bilsel'in şutunda top kaleci Pseftis'ten sekti. Seken topla buluşan Providence'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
54. dakikada Van de Streek'in ceza sahasına uzak noktadan sert şutunu kaleci sektirdi, topu takip eden Ahmet Sagat meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
74. dakikada Berkay Aslan'ın şutunda top ağlara gitti. 1-2