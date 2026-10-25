CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş!

Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında TURKA Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 16:12
Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile TURKA Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Mücadele Batman Poetrolspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Meten Mert, 85. dakikada Pedrinho (P) ve 90+2. dakikada Mickael Biron kaydetti. TURKA Esenler Erokspor'un golleri ise 50. Guelor Kanga ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, puanını 23'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. TURKA Esenler Erokspor ise 12 puanda kalarak 15. sıraya geriledi.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Batman Petrolspor, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. TURKA Esenler Erokspor ise sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz ve Mehmet Dura.

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Karahan Yasir Subaşı (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Metehan Mert, Jin-Ho, Biron, Oğuç Gürbulak (Dk. 77 Cissokho), Ömürcan Artan, Macedo, De Sousa, Polat Yaldır (Dk. 72 Gökhan Karadeniz), Sami Gökhan Altıparmak

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro (Dk. 93 Burak Çoban) Mikail Okyar (Dk. 46 Ferhat Yazgan), Janvier, Kaku (Dk. 77 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67 Zeqiri), Faye, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Samudio), Furkan Orak

Goller: Dk. 50 Kanga Kaku, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 85 Pedrinho, Dk. 91 Biron (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Furkan Orak, Dk.71 Erdem Canpolat, Dk. 75 Kanga Kaku, 83 Furkan Orak, Dk. 83 Mor Faye, Dk. 94 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 16 Jin-Ho, Dk. 72 Sami Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi!
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter uzatmalarda döndü! Inter uzatmalarda döndü! 16:37
VakıfBank G.Saray Daikin'e karşı rahat kazandı! VakıfBank G.Saray Daikin'e karşı rahat kazandı! 16:26
G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! 16:24
Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti 16:16
Furkan Akar'dan tarihi başarı! Furkan Akar'dan tarihi başarı! 16:09
Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! 16:02
Daha Eski
Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş! Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş! 15:52
Konyaspor-G.Birliği | CANLI Konyaspor-G.Birliği | CANLI 15:36
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 15:33
Hull City - Brentford maçı bilgileri Hull City - Brentford maçı bilgileri 15:10
Liverpool - Brighton maçı bilgileri Liverpool - Brighton maçı bilgileri 15:00
El Clasico öncesi Courtois şoku! El Clasico öncesi Courtois şoku! 14:58