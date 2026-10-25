Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile TURKA Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Mücadele Batman Poetrolspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Meten Mert, 85. dakikada Pedrinho (P) ve 90+2. dakikada Mickael Biron kaydetti. TURKA Esenler Erokspor'un golleri ise 50. Guelor Kanga ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, puanını 23'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. TURKA Esenler Erokspor ise 12 puanda kalarak 15. sıraya geriledi.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Batman Petrolspor, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. TURKA Esenler Erokspor ise sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz ve Mehmet Dura.

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Karahan Yasir Subaşı (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Metehan Mert, Jin-Ho, Biron, Oğuç Gürbulak (Dk. 77 Cissokho), Ömürcan Artan, Macedo, De Sousa, Polat Yaldır (Dk. 72 Gökhan Karadeniz), Sami Gökhan Altıparmak

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro (Dk. 93 Burak Çoban) Mikail Okyar (Dk. 46 Ferhat Yazgan), Janvier, Kaku (Dk. 77 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67 Zeqiri), Faye, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Samudio), Furkan Orak

Goller: Dk. 50 Kanga Kaku, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 85 Pedrinho, Dk. 91 Biron (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Furkan Orak, Dk.71 Erdem Canpolat, Dk. 75 Kanga Kaku, 83 Furkan Orak, Dk. 83 Mor Faye, Dk. 94 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 16 Jin-Ho, Dk. 72 Sami Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor)