Batman Petrolspor - Turka Esenler Erokspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Batman Petrolspor - Turka Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor ile Turka Esenler Erokspor arasındaki Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak.
BATMAN PETROLSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Batman Petrolspor - Turka Esenler Erokspor maçı beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BATMAN PETROLSPOR - ESENLER EROKSPOR CANLI İZLE