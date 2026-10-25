Antalyaspor - Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Antalyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, "Antalyaspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Peki, Antalyaspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Bodrum FK arasındaki Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesi, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.

ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Bodrum FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BODRUM FK CANLI İZLE