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Anasayfa TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü - Bursaspor canlı takip et! Maç saati ve yayın kanalı

Ankara Keçiörengücü - Bursaspor canlı takip et! Maç saati ve yayın kanalı

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, ligdeki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Peki, Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 09:56
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor canlı takip et! Maç saati ve yayın kanalı

Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Bursaspor karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanalları kontrol edebilir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR CANLI TAKİP ET

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