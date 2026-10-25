Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Bursaspor karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanalları kontrol edebilir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR CANLI TAKİP ET

🐊 MAÇ GÜNÜ 🗓️ 12. Hafta 🆚 Keçiörengücü 🕗 19:00 🏟️ Aktepe Stadı 📺 TRT Spor / Bein Sports 2 📲 KGvBS https://t.co/iPmu6y07rm — Bursaspor (@BursasporSk) October 24, 2026

MAÇ GÜNÜ! ⚽ 🏆Trendyol 1. Lig | 12. Hafta 🆚 Bursaspor 🏟️Aktepe Stadı 🕖 19:00 📺 TRT Spor - beIN Sports 2 #SaldırKeçiörengücü https://t.co/H5kUMF7o36 — Keçtaş Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) October 24, 2026