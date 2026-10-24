Tek devre yetti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 yendi. Mücadeleye iki takım da temkinli başladı. 9. dakikada Vanspor'un soldan kullandığı kornerde Sinan topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 17'de Bolu atağında Ege'nin soldan pasında Zeki gelişine vurdu, ancak Vansporlu Oulare çizgi üzerinden topu çıkararak mutlak bir golü önledi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Vanspor ikinci yarıya iki değişikle girerken, bu hücum hattına büyük dinamizm getirdi. 56'da kırmızı-siyahlıların atağında İlkan, Bartu tarafından düşürülünce kazanılan penaltıyı Hikmet gole çevirdi: 0-1. 70'de sağdan gelişen konuk ekibin atağında İlkan topu filelere gönderdi. 90'da ise oyuna İlkan'ın yerine giren Oliviera, maçın skorunu ilan eden golü attı: 3-0.

Bu kritik galibiyetle Vanspor FK ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti ve alt sıralardan kurtulma adına nefes aldı. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Boluspor ise 1 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.