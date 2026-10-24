CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Tek devre yetti

Tek devre yetti

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasının açılış mücadelesinde iki alt sıra ekibinin kritik randevusunda gülen taraf, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Artı Değer Vanspor FK oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Tek devre yetti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 yendi. Mücadeleye iki takım da temkinli başladı. 9. dakikada Vanspor'un soldan kullandığı kornerde Sinan topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 17'de Bolu atağında Ege'nin soldan pasında Zeki gelişine vurdu, ancak Vansporlu Oulare çizgi üzerinden topu çıkararak mutlak bir golü önledi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Vanspor ikinci yarıya iki değişikle girerken, bu hücum hattına büyük dinamizm getirdi. 56'da kırmızı-siyahlıların atağında İlkan, Bartu tarafından düşürülünce kazanılan penaltıyı Hikmet gole çevirdi: 0-1. 70'de sağdan gelişen konuk ekibin atağında İlkan topu filelere gönderdi. 90'da ise oyuna İlkan'ın yerine giren Oliviera, maçın skorunu ilan eden golü attı: 3-0.

Bu kritik galibiyetle Vanspor FK ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti ve alt sıralardan kurtulma adına nefes aldı. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Boluspor ise 1 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da Fernandes ısrarı sürüyor!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Berat Albayrak'ın hedef alınmasının perde arkası: Hedef Erdoğan'ı yalnızlaştırmak!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal derbi planını belirledi!
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:42
Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? 10:20
Valencia-Villarreal maçı ne zaman? Valencia-Villarreal maçı ne zaman? 10:11
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 09:59
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 09:40
Napoli-Roma maçı ne zaman? Napoli-Roma maçı ne zaman? 09:29
Daha Eski
Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? 09:10
Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? 08:39
Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? 08:32
Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? 08:25
Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? 08:19
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 08:11