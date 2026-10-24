Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Puan tablosunun orta kesiminde yer alan iki ekibin de bu karşılaşmadaki ortak hedefi, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek. Merakla beklenen SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin tarihi, başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

👉🏻Sarıyer-Fatih Karagümrük maçını takip etmek için tıkla

SARIYER-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

SARIYER-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.