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Anasayfa TFF 1.Lig Muğlaspor farklı kazandı!

Muğlaspor farklı kazandı!

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u sahasında 5-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 18:35
Muğlaspor farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 yendi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 62 Osundina), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Dk. 46 Çelhaka), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Baran Ekiz), Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Dk. 72 Ozan Sol), Diarra (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Sissoko

İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Mendy (Dk. 90 Krstovski), Özcan Şahan (Dk. 64 Ologo), Abdullah Dijlan Aydın, Fall, Cham (Dk. 64 Berk Ali Nizam), Ömer Faruk Duymaz ( Dk. 55 Iliev), Ali Akman (Dk. 55 Mustafa Sol), Emrecan Uzunhan

Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 45 Sissoko (Penaltıdan), Dk. 45+3 ve 59 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 48 Diarra (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 64 Iliev (İstanbulspor), Dk. 18 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

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