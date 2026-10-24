CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 21:32
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko (Dk. 46 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 60 Eren Karadağ), Efecan Karaca (Dk. 77 Batuhan Kör), Eze, Doğan Can Davas (Dk. 60 Thiam)

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Anıl Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 74 Tresor Doh), Siopis (Dk. 74 Robin Yalçın), Traore, Halis Joshua Esen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Emre Akbaba (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Cenk Tosun (Dk. 74 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 28 Traore, Dk. 60 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 39 Efecan Karaca (Sarıyer), Dk. 67 Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım: Mayıs'tan sonra yokum!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Daha Eski
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'dan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'dan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! 18:50
Muğlaspor farklı kazandı! Muğlaspor farklı kazandı! 18:35
Samsunspor-Amed SK | CANLI Samsunspor-Amed SK | CANLI 18:32