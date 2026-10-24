Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko (Dk. 46 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 60 Eren Karadağ), Efecan Karaca (Dk. 77 Batuhan Kör), Eze, Doğan Can Davas (Dk. 60 Thiam)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Anıl Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 74 Tresor Doh), Siopis (Dk. 74 Robin Yalçın), Traore, Halis Joshua Esen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Emre Akbaba (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Cenk Tosun (Dk. 74 Tiago Çukur)
Goller: Dk. 28 Traore, Dk. 60 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Efecan Karaca (Sarıyer), Dk. 67 Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)