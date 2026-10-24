Maestro dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile anlaşma sağlamıştır. Manisa FK ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.