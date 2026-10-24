Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı. Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Giovanni Crociata ve 84. dakikada Felix Afena-Gyan kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 49. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Iğdır FK'de Leandro Bacuna kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 26'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti. Bandırmaspor ise 14 puanla 10. sırada kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Bursaspor deplasmanına konuk olacak.