Gençlere sürpriz

Bodrum FK, "Bodrum'un Gençleri, Bodrumspor ile El Ele" projesi kapsamında iki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Bodrum FK, "Bodrum'un Gençleri, Bodrumspor ile El Ele" projesi kapsamında iki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Öğrencilere Bodrumspor forması ve şapkası hediye edildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle çocukların ve gençlerin Bodrum ile bağlarının güçlendirilmesi, hedefleniyor.