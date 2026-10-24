GALİBİYET ALACAĞIZ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, sakatlığını atlattıktan sonra daha çok çalışarak eski günlerine dönmek istediğini söyledi. Sivasspor gibi büyük bir camiada forma giydiği için mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "İyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bu hafta bizim için çok önemli bir Ümraniyespor maçı var. İnşallah o maçı da galibiyetle sonlandırıp yolumuza kayıp yaşamadan devam etmek istiyoruz.

GENÇLER KALİTELİ

Daha tam hazır değilim. Sakatlıklarla uğraştım, sakatlıktan da yeni çıktım. Şu anda da hastalıkla uğraşıyorum. Daha eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Çalışarak tekrar eski günlerime döneceğim. Açıkçası çok kaliteli genç oyuncularımız var. Gençlerimizin de iyiye gittiğini düşünüyorum. Zaten kaliteli oyuncu oldukları için buradalar. Onlar adına da çok mutluyum."

HEDEFiMiZ PLAY-OFF

Burak Kapacak: "Takım olarak öncelikle hedefimiz play-off potasına girip bir an önce Süper Lig'e çıkmak. Başka bir hedefimiz yok. Galip gelememenin takım üzerinde az da olsa olumsuz etkisi var. Sürekli berabere kalıyoruz. Maç kaybetmiyoruz ama sürekli de berabere kalıyoruz."