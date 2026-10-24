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Anasayfa TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor evinde rahat kazandı!

Eminevim Ümraniyespor evinde rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor, evinde Ekenler Beton Sivasspor’u 4-0 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 16:12
Eminevim Ümraniyespor evinde rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yücel Büyük, Egemen Savran, Anıl Çiftçi

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Tunahan Taşçı), Djokanovic (Dk. 84 Oğuzhan Aydoğan), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 72 Kosoko), Soukou (Dk. 84 Atalay Babacan), Blanco (Dk. 72 Melih Bostan)

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Duodu), Kamil Fidan, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir, Charisis (Dk. 68 Emre Gökay), Musah Muhammed, Burak Kapacak, Oğuzhan Aksoy (Dk. 84 Salih Kavrazlı), Ethemi (Dk. 68 Yusuf Cihat Çelik), Manaj (Dk. 68 Ceesay)

Goller: Dk. 27 Berat Yılmaz, Dk. 63 Blanco, Dk. 67 Glumac, Dk. 79 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 7 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Duodu (Ekenler Beton Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Musah Muhammed, Dk. 88 Mert Çelik (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 77 Kosoko, Dk. 90+2 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

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