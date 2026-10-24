Eminevim Ümraniyespor evinde rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Yücel Büyük, Egemen Savran, Anıl Çiftçi
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Tunahan Taşçı), Djokanovic (Dk. 84 Oğuzhan Aydoğan), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 72 Kosoko), Soukou (Dk. 84 Atalay Babacan), Blanco (Dk. 72 Melih Bostan)
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Duodu), Kamil Fidan, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir, Charisis (Dk. 68 Emre Gökay), Musah Muhammed, Burak Kapacak, Oğuzhan Aksoy (Dk. 84 Salih Kavrazlı), Ethemi (Dk. 68 Yusuf Cihat Çelik), Manaj (Dk. 68 Ceesay)
Goller: Dk. 27 Berat Yılmaz, Dk. 63 Blanco, Dk. 67 Glumac, Dk. 79 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 7 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Duodu (Ekenler Beton Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Musah Muhammed, Dk. 88 Mert Çelik (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 77 Kosoko, Dk. 90+2 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)