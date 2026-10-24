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Anasayfa TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan alarak üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Mücadelenin saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 10:57
Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya geliyor. Puan cetvelinin orta kesimini yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede her iki ekibin de öncelikli hedefi, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanışa geçmek. Merakla beklenen Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı gibi tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

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ÜMRANİYESPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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